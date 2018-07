Deja sus gafas en el suelo del MoMA y engaña a los visitantes que piensan que es una obra de arte

¿Qué es exactamente arte moderno? Una línea muy fina separa este tipo de arte de cosas, tan cotidianas, como unas simples gafas en el suelo.

Pues exactamente eso, unas gafas en el suelo, ha conseguido engañar a numerosos visitantes del Museo de Arte Moderno de San Francisco.

Las gafas en el MOMA | Teejay

Un joven estudiante, TJ Khayatan, que no entendía muy bien alguna de las obras expuestas en el MOMA decidió colocar sus gafas en el suelo de la galería y esperar a ver la reacción de la gente.

A ningún visitante le chocó ver unas gafas en el suelo y tomaron la 'obra de arte' del estudiante como una más de la muestra del museo. La gente se paraba a mirarla, la fotografiaban, incluso, de rodillas… y todo esto bajo la atenta mirada de su creador que incrédulo tomó las fotografías de la expectación que había generado sus gafas.

Más tarde el estudiante subió esas fotografías a Twitter y su experimento se ha convertido en todo un fenómeno viral con casi 60.000 retuits y más de 62.000 'me gusta'. También a reabierto el debate: ¿cualquier cosa puede ser arte? Pues para gustos, colores.

LMAO WE PUT GLASSES ON THE FLOOR AT AN ART GALLERY AND... pic.twitter.com/7TYoHPtjP8