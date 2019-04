Extraen 40 cuchillos del estómago de un hombre indio tras ingerirlos durante dos meses porque le "gustaba su sabor"

Unos cuchillos son los responsables de la pesadez de estómago de Sing Surjeet. Este hombre llegó al hospital quejándose de un fuerte dolor abdominal y poco apetito. Los médicos al principio pensaron que se trataba de un tumor.

"Tan pronto como colocamos la cámara en el interior vimos material metálico. Penamos que eran cuchillos y preguntamos al paciente. Es el caso más impactante que he visto en 20 años de carrera", ha afirmado Jitendra Malhorta, cirujano del hospital de Gurdaspur.

El paciente decía haber consumido 28, pero a los cirujanos no les salían las cuentas. El hombre se había tragado 40 cuchillos. Sing llevaba dos meses alimentándose de estos objetos. Ante la mirada atónita de los cirujanos confesó que les gustaba su sabor.

"Todo comenzó durante la recuperación de un accidente. Me costaba andar y comencé a tragar cuchillos. No podía controlar el impulso. Me dolía un poco", ha confesado Sing Surjeet.

Cinco horas de operación fueron necesarias para sacar la ferretería de su estómago, que impedía el funcionamiento correcto de su organismo.