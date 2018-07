Compra tabaco con un billete de 30 euros "por error" y la cajera le devuelve el cambio

La policía alemana ha encontrado una curiosa falsificación de un billete de 30 euros. Un hombre pago cuatro paquetes de tabaco con este billete y la cajera, que no se dio cuenta, le devolvió el cambio. Cuando se percató del cambiazo ya no pudo hacer nada.

El billete tiene la apariencia de uno de 20, con la única diferencia de que cambia la cifra. La policía no da crédito a que el hombre se atreviera a usar una falsificación con una cantidad que no está en circulación. Un agente de la localidad asegura al diario 'Bild' que no tiene sentido introducir un billete así en un pueblo por lo que creen que "el falsificador que quería hacer una broma".

El hombre acudió a la policía para explicarles que se había encontrado con los billetes en la calle y creyó que eran artículos de broma, por lo que se guardó uno para enseñárselo a su mujer. El hombre aseguró a la policía que la confusión la tuvo él, porque utilizó "por error" el billete falsificado.