Bagel, una gata diferente que despierta una gran admiración

TIENE UN GRAVE PROBLEMA EN LOS OJOS

Bagel es un gato diferente a los demás. Este felino ha nacido sin párpados, una dolencia que le está impidiendo generar lágrimas y hace que se le resequen los ojos. Tras ser sometida a tres cirugías y no conseguir nada que le haga mejorar, su dueña, Karen McGill, ha acudido a un veterinario para buscar una solución a este problema. Después de darle varias vueltas, han tomado la decisión de ponerle a la gatita unas gafas de sol que ayude a que la córnea no se dañe y así no se quede ciega. McGill le ha personalizó un par de gafas y ha subido varias fotos a las redes sociales. Miles de usuarios se han volcado con la enfermedad del felino y se ha convertido en todo un fenómeno viral de internet.