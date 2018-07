Una anciana devuelve un libro que hace 67 años sacó de la biblioteca

La Biblioteca de Auckland, Nueva Zelanda, tiene ahora un libro más. Después de 67 años desde que se tomó prestado, una anciana ha aparecido con uno de los ejemplares de los que disponía del libro 'Mitos y Leyendas de Maoriland'.

"Ella me dijo que lo había tomado prestado cuando era una niña y había querido devolverlo durante años", explica el bibliotecario Zoe Cornelius. La anciana ya no vive en Auckland, pero aprovechó un viaje al pueblo para visitar a su familia, para devolver el libro.

Aunque la biblioteca sanciona a los adultos con un dólar por cada día de retraso en la devolución, la anciana no tendrá que abonar la correspondiente sanción porque ella era una niña cuando cogió el libro y los pequeños se ven liberados de esta carga.

"Parecía un poco avergonzada, pero a mí me alegró porque me dijo que había leído y disfrutado el libro muchas veces durante las décadas y eso me ha hecho feliz, pensar que el libro ha estado en un buen hogar", comenta Zoe.

La biblioteca de Auckland tiene tres copias más de este libro, pero no está permitido su préstamo. El ejemplar devuelto está siendo examinado, pero no creen que tenga ningún valor monetario importante aunque fue una lectura popular en su época.

Los registros de 1940 ya no existen, de forma que no había manera de encontrar a la mujer. Después de que este caso se haya hecho público, la biblioteca ha recibido multitud de llamadas de otras personas que no habían devuelto sus libros y quieren saber si ahora, años más tarde, lo devuleven, también pueden librarse del pago de la sanción.