El adorable vídeo de un bebé que no sabe distinguir a su madre de su hermana gemela

Los hermanos gemelos son casi iguales, y reconocerlos a simple vista y saber quién es quién es enormemente complicado, incluso para los familiares más cercanos, como podremos comprobar.

¿Te ha ocurrido alguna vez que has visto a un gemelo y no dices su nombre cuando le saludas por temor a equivocarte? A este bebé le ocurrió algo parecido. En el vídeo que USA Today publicó en su perfil de Facebook vemos cómo este niño no sabe distinguir entre su madre y su hermana gemela.

Cuando está con una de ellas y mira a la otra, solloza y se 'lanza' en su dirección para que la coja en brazos. Pero en el momento en el que mira a quien le acababa de soltar, vuelve a sollozar, lleno de confusión y repite la operación. ¿No es adorable?