Acusan a Disney de "colonialismo" y "apropiación cultural" por el lema 'Hakuna Matata'

La película Disney 'El Rey León' se hizo conocida por su pegadizo estribillo 'Hakuna Matata'.

No obstante, es ahora, justo a unos meses de que se estrene un remake en acción real del film, cuando se ha formalizado una petición en change.org para que la empresa renuncie a la marca que tiene con esa frase, según ha informado Fox news.

El promotor de esta iniciativa, el activista zimbabwes Shelton Mpala, acusa a la productora de "colonialismo" y de "robo" cultural al haber hecho negocio con un proverbio swahili.

"Hakuna Matata ha sido utilizado por la mayoría de los países que hablan Kiswahili, como Tanzania, Kenia, Uganda, Rwanda, Burundi, Mozambique y la República Democrática del Congo.A Disney no puede apropiarse de algo que no inventó. Si bien respetamos a Disney como una institución de entretenimiento responsable de crear muchos de nuestros recuerdos de la infancia, la decisión de la marca registrada 'Hakuna Matata' se basa exclusivamente en la codicia y es un insulto no solo al espíritu del pueblo swahili sino también a África en general", dice la petición, que cuenta ya con casi 150.000 firmas.

Tras el éxito del Rey León en 1994, Disney decidió en 2003 registrar a su nombre el eslogan 'Hakuna Matata' gracias al cual han conseguido crear un variado merchandising. De momento Disney no se ha manifestado al respecto.