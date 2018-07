Un abuelo triste porque no acudieron sus nietos a su cena de cumpleaños conmueve a la red

Nunca dejamos de cumplir años, ni hay edad para dejar de celebrarlo y un abuelo de Oklahoma quiso hacerlo con sus seis queridos nietos. Preparó para la cena, dos hamburguesas para cada uno, un total de 12, y un rico helado casero. Sin embargo, la decepción siguió a la emoción cuando, tras dos horas de espera, solo su nieta Kelsey Hamon había acudido a la celebración de su abuelo.

La joven empezó a cenar con él y con tristeza por la situación sacó una fotografía a su abuelo que compartió en su cuenta de Twitter. La imagen muestra a su abuelo triste sosteniendo una de las hamburguesas. "Cena con 'papaw' hoy... Hizo 12 hamburguesas para sus seis nietos y yo fui la única que apareció. Lo amo", escribe en el tweet.

El mensaje ha provocado más de 130 000 retuits, 214 000 'me gusta' y una avalancha de respuestas en las que se mezclaban la pena por este hombre, el recuerdo por los abuelos propios y, también, algo de ira hacia los nietos que no se habían presentado a la cena.

La foto de Harmon y las respuestas han generado tal revuelo que incluso Twitter les ha dedicado uno de sus Moments, una funcionalidad disponible en Estados Unidos que recoge las historias más destacadas.

Sin embargo, Harmon ha explicado que todos los nietos de 'papaw' son mayores y es muy difícil juntarse como solían hacerlo cuando eran niños, pero que, en esta ocasión, quería aprovechar la presencia de sus seis nietos en Washignton para cenar con ellos hamburguesas y helado casero.

"Él siempre está intentando de asegurarse que nos mantengamos cerca de él y cerca entre nosotros", dijo Harmon. "Incluso nos hizo un helado hecho en casa, nuestro favorito cuando eramos niños".

Kelsey y su abuelo esperaron a ver si los demás aparecían "quería asegurarse de que todos comieran lo suficiente. Pasaron como 30 minutos y decidió comerse una hamburguesa. Luego pasó una hora y nadie apareció. Pude darme cuenta de que estaba decepcionado".

Tras publicar el tweet, en cuestión de horas, memes y mensajes de apoyo al abuelo no paraban de surgir en la red social y de llegar a su cuenta. También surgieron otros de usuarios que se molestaron con los otros cinco nietos de 'papaw' que nunca llegaron, algunos incluso contenían amenazas de muerte a algunos de ellos.

Harmon un poco asustada por la situación tuvo que asegurar en la red social que su abuelo estaba bien y añadió “Les prometo que ama a todos sus nietos por igual". A ese comunicado se sumó el pedido "por favor dejen de enviarles amenazas de muerte a mis primos. Todo está bien".

papaw is ok guys I promise & he loves all grandkids equally, plz stop sending my cousins death threats everything is ok !!!!

Brock fue uno de los nietos que recibió estas amenazas. Para parar el caos, explicó a través de su propia cuenta, que su abuelo le había perdonado y que quería que le dijera a todo el mundo en Twitter que “sois todos increíbles por haberle hecho famoso”. Al día siguiente fue a comer con él.

PAPAW SAID HE FORGIVES ME AND WANTS ALL OF YOU GUYS TO KNOW YA'LL ARE AWESOME FOR MAKING HIM FAMOUS👌🏼👌🏼