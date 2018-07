Un conductor se baja del autobús para ayudar a una anciana a atarse los cordones

Clara O'Brien no dudó en compartir a través de Facebook un gesto que le "alegró el día". Durante su trayecto en autobús, Clara fue testigo de la acción solidaria del conductor. Así lo relataba:

"Una mujer mayor que bajaba del bus casi tropieza. Una vez estaba fuera, el conductor se ha dado cuenta de que el cordón del zapato de la mujer estaba desatado y ha parado el bus para decírselo. Cuando ella le ha dicho que ya lo sabía, se ha dado cuenta de que la mujer no tenía la suficiente fuerza para agacharse, así que ha salido del autobús para atarle los cordones. Ha sido muy amable, dejando sus obligaciones a un lado para ayudar a un pasajero. Nunca he visto a nadie hacer algo tan bueno por alguien. La mujer estaba tan agradecida que ha mandado besos mientras el bus se iba. Este conductor me ha alegrado el día."

La historia, acompañada de la tierna imagen, ha emocionado a los usuarios y no ha tardado en ser compartida.

Fue la hermana del conductor, Noreen, la que puso nombre y apellidos al 'héroe del día' de Clara. "Él es de Cork, es mi hermano. Se llama William y adora su trabajo, siempre respeta a todos aquellos que entran en su autobús", comentó en la fotografía.