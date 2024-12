El 'youtuber' detenido por fabricar explosivos niega los hechos: "¿En qué momento lo he enseñado?"

La Guardia Civil ha detenido a una persona que se dedicaba a elaborar explosivos de manera ilegal y a explicar el cómo crearlos en su canal de Youtube, en el que contaba con un millón de suscriptores. Unos hechos que ahora ha desmentido el acusado.

Según ha explicado en un vídeo en su propio canal, el acusado asegura que el fin de los vídeos es divulgativo, cuya finalidad es entretener. Además, señala que en ningún momento enseña a fabricar armas y que la Guardia Civil acudió a hacerle una redada y no encontraron nada: "¿En qué momento he enseñado yo a fabricar un solo explosivo? ¿En qué momento? Nunca, me están acusando de algo súper grave".

"La Guardia Civil vino a hacerme una redada la semana pasada y no encontraron nada porque no había nada", ha añadido el 'youtuber' reconociendo la presencia de agentes en su taller en Castro Urdiales, Cantabria.

No obstante, la Guardia Civil asegura que el acusado publicó más de 60 vídeos tutoriales "en los que no solo explicaba detalladamente el proceso de fabricación de mezclas y artefactos explosivos e incendiarios, sino también de armas artesanales", como un lanzallamas.

Por ello, se le atribuyen por ello delitos de fabricación ilegal de explosivos, de riesgo provocado por explosivos y otros agentes, de riesgo de incendio en zona forestal y, para acabar, de desobediencia a los agentes del orden, tal y como ha informado en un comunicado la Guardia Civil.