Los WhatsApp del asesino de Javier Ardines a su mujer antes del crimen: "Te amo, mi vida no me importa"

"El problema es ese. Tu amor hacia mí no es un amor sincero. No es de mí de quien tú estás enamorada. Yo sí. Te amo", le decía Pedro Nieva a su esposa.

En otro mensaje al que ha tenido acceso 'Espejo Público', el inductor del crimen del concejal de IU Javier Ardines escribía: "Tú eres mi único punto débil. Tú y solo tú. Lo demás no me importa, no me importa ni mi propia vida. Iba a ser el hombre más feliz del mundo"

En el registro de su vivienda, los agentes hallaron 16 billetes de 100 euros y más de 200 de 50. Para los investigadores esta es la demostración de que tenía dinero en efectivo más que suficiente para pagar a los sicarios. En los dispositivos electrónicos de Pedro Nieva descubrieron decenas de búsquedas en páginas web de espionaje.

La investigación policial halló además los sprays de pimienta que se incautaron en la casa de uno de los sicarios. Sprays que también se encontraron en uno de sus vehículos y cuyos restos se localizaron tanto en las vallas que colocaron para tender la trampa al concejal como en el cadáver de la víctima.