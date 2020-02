La búsqueda de Wafaa Sabbah, la joven desaparecida el pasado 14 de noviembre en Carcaixent, pocos días después que Marta Calvo y a tan solo 10 kilómetros, sigue activa, aunque no hay una sola pista fiable de ella más allá de que su teléfono dejó de funcionar en Xàtiva.

Según ha podido saber laSexta, el último contacto que tuvo la joven de 19 años fue con un hombre de 70 años que le preguntó dónde estaba a las 16:00 horas del día de su desaparición. A la pregunta de este individuo Wafaa respondió que estaba en Xàtiva y que tenía poca cobertura.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil, Wafaa tenía una vida complicada y dormía en un sofá que le alquilaba un hombre de 35 años en una casa de Carcaixent, lugar donde se había mudado recientemente.

La benemérita también apunta que la joven se prostituía a cambio de cocaína y que el hombre de 70 años que la llamó por última vez hacía las veces de 'novio-protector' con ella, aunque no mantenían relaciones sexuales.

Los investigadores descartan completamente que este caso esté relacionado con el de Marta Calvo aunque como ya indicó el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, la Guardia Civil trabaja "clarísimamente" con la hipótesis de que no se trata de una desaparición voluntaria, tal y como se había apuntado en un primer momento.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ya trabaja en la investigación del caso de Marta Calvo, se ha sumado también a las pesquisas sobre la joven de Carcaixent.

La madre de Wafaa: "Por favor, buscad a mi hija"

Desde el día que Wafaa desapareció no ha vuelto a usar el teléfono móvil y no contesta a mensajes ni llamadas. Su familia está desesperada y su madre pide encarecidamente que no se cese en su búsqueda: "Por favor, buscad a mi hija, todavía es joven, estoy destrozada, no sé qué voy a hacer, tengo dos hijos más".

La joven acababa de irse a vivir a la localidad de Carcaixent con un hombre de bastante más edad que ella. Él ha sido interrogado en dos ocasiones y ha mostrado actitud colaborativa ante los investigadores.

Asegura que Wafaa "no tenía relación con sus amigas" y relata que acabaron viviendo en el mismo piso tras conocerse por "algún amigo en común". "Llevo 15 días encerrado en casa y esperando y nada. No tengo ganas de nada. Yo no la he visto con nadie, era muy reservada para sus cosas", zanja.

La denuncia por desaparición fue interpuesta por la madre de la joven el pasado 30 de noviembre a pesar de que la desaparición se produjo dos semanas antes.