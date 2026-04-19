Vuelos cancelados, falta de queroseno e incertidumbre: el estallido de la guerra en Irán hace peligrar las vacaciones de verano

El contexto Muchos ya planean salidas veraniegas más cerca de casa y sin grandes viajes. "Tal como está el tema nos da un poquito de reparo", cuenta una mujer a laSexta, mientras otra añade que "la cosa está jodida".

La guerra en Irán, iniciada el 28 de febrero tras ataques de Estados Unidos e Israel, ha impactado en la economía global, afectando especialmente al precio del combustible y, por ende, a los vuelos. Esto ha llevado a muchos a reconsiderar sus planes de vacaciones, optando por destinos más cercanos. La incertidumbre también crece, con aerolíneas cancelando vuelos y ajustando horarios, como Air Canadá eliminando su ruta a Nueva York. Fatih Birol, de la Agencia Internacional de Energía, advierte sobre la escasez de combustible en Europa. Las agencias de viajes observan cambios en las reservas, con un 40% optando por destinos alternativos. Sin embargo, los sobrecostes generan descontento entre los viajeros.

Las consecuencias de la guerra en Irán, que comenzó el pasado 28 de febrero tras los ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel, se notan cada vez más en los bolsillos de los ciudadanos de todo el mundo. Eso sí, con la llegada del verano, ahora lo que empieza a preocupar son las vacaciones y es que tras el conflicto, la subida del precio del combustible se nota sobre todo en los vuelos.

Es por ello que muchos ya planean salidas más cerca de casa y sin grandes viajes. "Tal como está el tema nos da un poquito de reparo", cuenta una mujer a laSexta, mientras otra añade que "la cosa está jodida".

Ya no solo afecta al gasto, sino también a la incertidumbre y al miedo: "Te venden los boletos pero no sabes si vas a poder viajar o no", revela una joven. De hecho, ya hay aerolíneas que cancelan viajes y reprograman horarios e incluso Air Canadá ha llegado a eliminar su ruta al aeropuerto de Nueva York.

Por su parte, Fatih Birol, director de la Agencia Internacional de Energía, fue claro con su advertencia: "Europa tiene combustible para seis semanas, así que tenemos dos grandes problemas: el primero, los precios, el segundo, la disponibilidad de combustible".

Es por ello que este escenario ya está obligando a cambiar los planes. Bárbara Fano Cueto, directora de Viajes Jaipur, asegura que "los clientes lo que están haciendo es escoger otros destinos": "Destinos que antes eran mayoritariamente para Asia, ahora se están yendo un poquito más a África, Sur de África, Latinoamérica...", explica.

El problema principal llega cuando tu viaje ya está planificado ya que puede haber un sobrecoste por parte de las compañías. "El incremento siempre es muy poco porque sí que es verdad que tanto los operadores turísticos como las agencias de viajes hacemos un esfuerzo por absorber un poco", añade Fano Cueto.

Pero poco que sea, no a todos les parece justo: "Si ya lo tengo pagado, ¿por qué me lo tienen que subir?", se pregunta una joven. Mientras, hay quienes prefieren no pensarlo mucho: "Siempre hay un riesgo de ¿y si, y si, y si? pues con el 'y si' no. Hay que seguir viviendo", añade un matrimonio.

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