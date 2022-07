Una mujer de 57 años ha sido condenada en Palma de Mallorca a tres años y tres meses de cárcel por amenazar y lesionar a su médica de cabecera por no recetarle un tranquilizante. Según el relato de la doctora, la paciente llegó a gritarle: "Hágame una caja hija de puta, te voy a matar si no me haces la receta".

La sentencia del Juzgado de lo Penal Número 5 del 30 de junio condena a esta mujer por los delitos de atentado, lesiones y coacciones, y fija el pago a la víctima de una indemnización de 5.300 euros por las lesiones y secuelas sufridas y el daño moral causado.

La jueza considera probado que en la tarde del 21 de septiembre de 2021, la paciente fue a la consulta de su médica de familia en un centro de salud de Palma y le pidió que le recetara Lorazepam, un relajante. La doctora se negó porque ya le había prescrito dos recetas en días anteriores, por lo que la mujer se levantó de su silla y le gritó frases como "hágame una caja hija de puta", "te voy a rajar, te voy a esperar en la puerta del centro" o "quiero 5 cajas".

La sentencia considera probado que la paciente agarró a la médica por los brazos y le puso un bolígrafo en el cuello. Ante tal amenaza, le prescribió las recetas. Seguidamente, la mujer se marchó del centro de salud, recogió el Lorazepam en una farmacia y poco después la Policía Nacional la arrestó.

Durante el juicio expuso que hacía 24 años que tomaba esa medicación y que necesitaba que se la recetaran. La médica sufrió varias heridas y tuvo que estar de baja por ansiedad debido a este episodio de violencia en su trabajo.

Además de las penas impuestas, la sentencia prohíbe durante cuatro años que la condenada se acerque a menos de 150 metros del centro de salud y a la médica, ni que se comunique con ella mediante ningún medio.