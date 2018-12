"Vomito de conocer el lado más depravado del ser humano": la estremecedora carta de un médico a una bebé que falleció tras ser maltratada

El médico atendió a la menor cuando llegó de urgencias, la niña tenía fracturas en las costillas y golpes por todo el cuerpo; su madre alegaba que se había caído, pero la ella no superó la primera noche de ingreso.

Las graves contusiones hicieron que los médicos avisaran a las autoridades para que se hicieran cargo del caso. La madre de la menor y su pareja fueron detenidos en el momento del ingreso de la niña. Ambos se encuentran en prisión preventiva y tendrán que enfrentarse a una acusación de homicidio calificado.

Vargas es un gran defensor de los derechos de los niños, las víctimas más pequeñas y vulnerables son su motivación para luchar contra los maltratadores, y así lo manifestó en una desgarradora carta que comienza pidiendo perdón y que ha decidido dedicar a la pequeña 'M' a través de Facebook.

"La noticia se acompaña de furia. Profunda, sincera y devastadora furia humana, aquella que no te permite más que liberar una maldición primigenia contra quienes te hicieron daño, porque a diferencia de los que nos disponíamos a rescatar, 'M' había sido lastimada, torturada y herida de muerte a propósito".

"Sus piernas hechas para jugar y correr detrás de flores y mariposas habían sido rotas y su piel llena de moretes no dejaba espacio para imaginar algo diferente a que esas piernitas fueron requeridas para huir, huir del miedo, del dolor y de la muerte".

"Me dan asco quienes te hicieron tanto daño y pido, ruego y suplico por que tu dolor no quede impune. Pido por tu venganza, pues si bien esta no da paz, marca el principio del final de tu justicia".

"Vomito lo hediondo y negro de conocer el lado más brutal, sucio y depravado del ser humano. Aquel que es capaz de desarrollar la conspiración de la muerte; esa conspiración que en forma metódica se propone cada día robarse lo blanco de un niño. Esa conspiración que a diario se programa para golpear, no dar de comer, infligir miedo y terror, lastimar, quebrar, y enloquecer a un pequeño ser humano".

"¿Qué hiciste para morir sola, en medio de una sala de cuidados intensivos? ¿Quién te dio la mano en el extremo momento? En el que el último vestigio de tu alma, abandonaba tu cuerpo, el cual ya estaba tan roto que no podía albergar a una alma feliz.

¡Ay, 'M', que el ser supremo te haya recibido con todo el amor que esta tierra te negó. Que ahora juegues lo que no te permitieron; que tus sonrisas llenen el cielo de los niños, que puedas vivir y crecer nueva como alma fuerte y ojalá feliz".

