"Si ya vivo como una rata, a qué voy a renunciar": los españoles, divididos ante la pregunta entre tener más dinero o más tiempo

El contexto Después de conocerse que el precio de la felicidad en España está en los 77.000 euros, cifra a la que pocos llegan, el dilema se traslada a las calles. El debate, asegurado.

El dilema entre ganar más dinero o vivir de manera más relajada con menos ingresos es una cuestión recurrente para muchas personas en España, donde los sueldos no siempre se ajustan al aumento del costo de vida. Se estima que el "precio de la felicidad" en el país ronda los 77.000 euros anuales, una cifra alcanzable para pocos. Al preguntar a la gente, las opiniones se dividen: algunos prefieren un salario más alto a costa de su calidad de vida, mientras otros optan por menos ingresos y más tiempo libre. La discusión continúa, ya que el dinero y el tiempo libre son factores cruciales para la felicidad.

¿Ganar más... o vivir de manera más relajada con menos dinero? Esa es la pregunta. Ese es el dilema. Esa esa la cuestión que muchas veces la gente se hace a sí misma. Porque no es fácil. Porque no es sencillo. Y cuesta, cuesta sabiendo cómo son los sueldos en España en comparación a cuánto suben los precios. Porque se ha conocido que el precio de la felicidad en el país está en los 77.000 euros al año, cifra a la que llegan tan solo unos pocos.

Así pues, toca salir a las calles y preguntar. Hay división, pues hay quien prefiere cobrar más aunque eso suponga una reducción en su calidad de vida y otros que prefieren vivir mejor, con más tiempo libre, aunque cobren menos.

"Trabajo en hostelería, por supuesto que quiero un trabajo más relajado", dicen algunos. Otros, eso sí, dudan: "Depende de lo que me des, ¿cuánto es alto y cuánto es bajo?"

En cuanto a cifras, negro sobre blanco. Qué se elige, una nómina de más de 50.000 euros al año u otra de 25.000 que permita una vida con menos tensión y estrés.

"Prefiero tener calidad de vida y poder conciliar", afirman. Sin embargo, de nuevo, división: "El dinero te ayuda mucho para ser feliz".

Y es que hay dilema: "Si uno quiere estar más relajado en la etapa en la que menos energía tiene le toca apretar ahora; y si no, le tocará estar en una vida más tensa en todo momento".

A la hora de entrar en matices, ¿a qué parte del sueldo se renunciaría a cambio de menos estrés?: "Si lo hago es que ya no vivo, si ya vivo como una rata".

"Ahora mismo, con la vida que llevo viviendo en el centro de Madrid no podría renunciar a nada", cuentan.

Así están las cosas. División. Dilema. Debate. Porque el dinero aporta, pero también lo hace el tiempo libre. Lo único cierto es que la vida aprieta, aprieta demasiado.

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