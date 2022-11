Antonia no puede creerse que el hombre que la violó y estuvo a punto de matarla vaya a salir en libertad dos años antes de lo previsto. Ante el goteo de rebajas de condena por la aplicación de la nueva ley del 'solo sí es sí', Antonia le pide a la ministra Montero que se ponga en su piel.

Ella fue víctima de violación y estuvo a punto de ser asesinada por su agresor. Ahora explica que vive atemorizada: "Tengo miedo, pánico. Sabe donde trabajo, lo sabe todo, ¿tengo yo que desaparecer? Yo soy la víctima. ¿Yo tengo que desaparecer, tengo que buscarme la vida? ¿Yo tengo que irme de aquí? Yo tengo una hija también... así no puede ser, no lo veo justo".

"Llevo unos días fatal, muy mal, todo lo que se ha luchado... Él ha conseguido lo que quería, su rebaja de condena. Yo no pensaba que esto iba a pasar, la verdad que no", ha lamentado en declaraciones a laSexta, en las que ha explicado que siente "rabia" porque "el sistema de esta manera no puede funcionar": "Así no puede ser. Siempre favorecen al agresor y este hombre va a ser favorecido".

Antonia asegura que le han cortado "la libertad": "Yo no tengo libertad, mi agresor me la cortó. Él vive encerrado pero yo vivo con miedo, que es lo peor".

"Hemos luchado, hemos ganado, ¿pero para qué? Cada vez que me levanto y voy a salir con el coche es que lo veo, yo veo donde me agredió, esa secuencia es diaria. Yo vivo donde pasó todo y esa secuencia sigue y sigue y sigue. Yo he tenido intentos de suicidio por esto, porque no he tenido el apoyo suficiente", ha explicado.

La abogada de otra víctima de violación: "Lo vimos venir"

Cristina Martínez es la abogada de otra víctima de violación cuyo agresor verá rebajada su pena por la aplicación de la ley de Irene Montero. Ella explica que han recibido la noticia "mal".

"Lo vimos venir con el borrado. Pero lo encajamos mal porque conseguir una condena por una agresión sexual no es fácil. Le rebajan dos años, le hacen un regalo al violador", ha señalado.

En esta línea, critica que al agresor "le salen gratis dos años": "Estamos decepcionadas porque, por la cara, viene una ley que le regala dos años".