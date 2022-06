María solo tiene cinco años, pero ya habla del consentimiento con una madurez que a muchos nos falta. "Tu cuerpo es tuyo, lo manejas tú, y 'no' es una palabra muy importante", expresa en un vídeo con su padre que se ha hecho viral, en el que añade: "Hay veces que quieres decir 'no' y no te sale la palabra porque te da un poco de vergüenza".

Por su parte, su padre, Raúl Massana, reconoce que le da "muchísima tranquilidad que las nuevas generaciones aprendan esto desde muy pequeños".

Cientos de miles de personas ya han visto y escuchado las palabras de María: "Si dices 'no' y el que te está molestando no te hace caso, se lo dices a un adulto", defiende la niña.

Pese a que se trata de una situación abrumadora para una niña tan pequeña, ella, con su ternura y su claridad, nos ha conquistado a todos: "¿Alguien sabe qué son las partes privadas? Son el chichi, la cola, el pito, el culo... y se llaman partes privadas porque están tapadas con ropa", expresa la menor en el vídeo que se ha hecho viral. Se trata de mensajes concisos y educativos con los que María nos da una lección de vida.