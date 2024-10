Salir de casa hoy para Almudena (nombre ficticio para preservar su identidad) no es una opción. “No puedo salir de la cama, Sara. La jueza me miró a la cara el miércoles y me pidió perdón por lo ocurrido. Me hizo creer que, con ella pendiente de este caso, mis abusadores entrarían en prisión”, lamenta la joven de hoy 24 años en declaraciones a laSexta.

Al menos cuatro de los seis puteros acusados de prostitución de menores no cumplirán condena entre rejas. La joven se enteraba, una vez más como del resto de decisiones del Tribunal, por la prensa. “¿Y para esto ha servido que yo me presentase el miércoles en el juzgado?”, se pregunta Almudena. “Después de todo lo que he tenido que revivir estos días. Tú bien lo sabes. Llevo diez años en tratamiento psicológico- qué, por cierto, me costeo yo misma-, he aprendido a convivir con este dolor. Pero de esas manos nauseabundas, de esas caras, una no se olvida”.

Esperanzas en vano

Almudena es una de las víctimas de la red de prostitución de menores en Murcia. Hace 10 años, con 14 años, fue captada y prostituida junto a diez niñas más por tres mujeres, Ruth Karina D.T, Nelly C.P. y Yesenia Mercedes B.C, cabecillas de la mayor red de prostitución de menores de Murcia hasta la fecha.

El pasado miércoles 2 de octubre ella, junto al resto de víctimas, fueron citadas ante el Tribunal de la Sección 3 de la Audiencia Provincial de Murcia: querían conocer la opinión de las víctimassobre el acuerdo al que había llegado Fiscalía con los acusados. Mediante este, proxenetas y puteros se libraban de entrar a prisión. Los 13.

Al menos cinco de las once víctimas mostraron su rechazo ante la jueza presente aquel día. Pidieron prisión para sus abusadores. Solo quedaba esperar. Hoy, la misma magistrada que escuchó su petición y la misma que pidió perdón a las víctimas por “la demora” en el (no) juicio de su caso y por ser, además, “víctimas del sistema”, ha decidido, junto al resto del Tribunal, que una parte de los acusados de esta red de prostitución no entrarán en prisión. Mañana martes es el turno del resto.

"Al que violó a mi hija lo dejan libre"

"Al que violó a mi hija, lo dejan libre", es la madre de Almudena, Juana (nombre ficticio para preservar su identidad), la que habla: “Porque yo soy más humana que todos esos, Sara, pero si pudiese lo mataba. Lo mataba. La justicia que no nos han brindado en el juzgado, la tomaría yo por mi cuenta".

Juana no da crédito. Se siente impotente y sola. Como se ha sentido estos diez últimos años. “Yo ya no sé cómo ayudar a mi hija y al resto de niñas, Sara”, lamenta. “¿Y si me presento como acusación particular?”, se pregunta. "¿Esto se puede ahora?”, sigue.

Por el momento, solo le queda confiar en Fiscalía: en un cambio de última hora, y gracias a la presión social al respecto de las irrisorias condenas que pactaron con los puteros y proxenetas, recurrirán la decisión del Tribunal. Así se lo ha comunicado el Ministerio Público esta misma mañana a los magistrados.

Cabe recordar que recurren una sentencia en firme facilitada, al fin y al cabo, por ellos mismos. El pacto alcanzado (por el que todos los acusados se libran de prisión) no hubiese sido posible sin la aceptación de quienes se han encargado de defender, dicen, a las once niñas víctimas de la red de prostitución de Murcia.