Francisco Javier es la primera persona en conseguir una orden de alejamiento de su compañía de teléfono. Le llamaban hasta 15 veces al día para que pagara 80 euros que, supuestamente, debía. Él se negaba a pagar, denunció y demostró que no era verdad. Tras llevarles a juicio, ha conseguido que esa compañía no pueda llamarle nunca más.

"Recibíamos al día unas quince llamadas, de nueve de la mañana a once de la noche", cuenta a las cámaras de laSexta. Francisco Javier ha dejado de ser víctima de marketing de acoso telefónico, pues la empresa tiene prohibido ponerse en contacto con él. Pero no es único que ha sufrido estas estrategias en primera persona. Y así lo aseguran algunos clientes en la calle. "Esta mañana mismo me ha pasado", asegura uno de ellos. "Te llaman a la hora de comer, a la hora de cenar...", se lamenta otra. "Como se pasan los números de compañía en compañía, se llaman todo el rato y no paran", cuenta otro indignado.

Lo cierto es que hay un trámite que se puede llevar a cabo para que estas empresas no puedan llamarte. Lo primero que hay que hacer es pedírselo por escrito a la compañía que nos molesta. Si aun así siguen llamando, podemos apuntarnos a la Lista Robinson. Para ello es suficiente con entrar en su web y meter nuestros datos, pues la ley prohíbe a las compañías llamar o enviar publicidad a las personas que se inscriban en ella.

En el caso de que las llamadas o mensajes continuasen, quedaría denunciarlo a la agencia de protección de datos. En este sentido, Francisco Javier señala que es imprescindible documentar el acoso a través de una captura de pantalla y un diario que recoja las veces que te han llamado.