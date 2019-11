La Audiencia de Barcelona condenó la pasada semana a penas de entre 10 y 12 años de cárcel a cinco de los seis acusados de 'La Manada de Manresa'. Fueron sentenciados por abusos sexuales y no por agresión sexual, como pedía la Fiscalía.

En la sentencia, el juez rechazó la tesis de que los acusados se valieron de su superioridad numérica y el estado de ebriedad de la víctima para intimidarla y agredirla sexualmente.

En su argumentación, el tribunal apunta que se trata de un delito de abusos sexuales y no de agresión sexual debido a que la víctima "se encontraba en estado de inconsciencia" y por lo tanto sin posibilidad de "oponerse o aceptar" relaciones sexuales: "Los procesados pudieron realizar los actos sexuales sin utilizar ningún tipo de violencia o intimidación".

Se trata de una versión que choca con la declaración que hizo la víctima ante el juez y a la que ha tenido acceso 'Espejo Público'. La menor, de 14 años, aseguró que la amenazaron con una "pistola en la boca".

"Lo tuve que hacer. Ya estaban con la pistola. Solo recuerdo flashes. Tengo eso, flashes, estaba aterrorizada, agobiada, asustada, por ellos y por la pistola. Estoy segura de que me echaron algo en la bebida. Yo estaba llorando pero recuerdo tener a alguien con gafas encima", relataba en sede judicial.

"Pasé miedo durante los hechos y en la fiesta. Si tienen una pistola no creo que la enseñen de broma. Uno me puso una pistola en la boca y me dijo 'espero que no cuentes nada, sé por el camino por el que van tus hermanas pequeñas al colegio'. He pasado mucho miedo. He estado cagada y aún lo estoy, por eso hice dos declaraciones falsas. Tenía mucho miedo. Estaba amenazada", señaló ante el juez.

La sentencia ha levantado una oleada de indignación entre los colectivos feministas: hasta 300.000 personas han firmado ya la petición para reformar el Código Penal en relación con la tipificación de los delitos sexuales tras la iniciativa abierta hace tres días en Change.org al conocerse la sentencia, que condena a los cinco acusados por abuso sexual y no por agresión sexual.