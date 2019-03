Víctima de acoso escolar: "Me decía qué ropa llevar y siempre estaba sola"

LOS PADRES DE LAS VÍCTIMAS PIDEN QUE SE CAMBIE LA LEY DEL MENOR

La hija de Miguel tiene diez años y lleva más de dos sufriendo acoso escolar en un colegio de Valencia. Asegura que le han estado robando material escolar y que siempre está sola en el patio. La propia niña ha contado a laSexta cómo es su día a día en el centro. "Me decía qué ropa tengo que llevar y no me deja salir de clase antes que ella". Su padre ya ha denunciado los hechos ante la Policía y la dirección del colegio.