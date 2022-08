Durante el verano es habitual que muchas personas escojan un destino con playa en el que poder relajarse mientras se refrescan de las altas temperaturas dándose un buen baño en el mar. Un momento que muchos temen que se vea empañado por la presencia de medusas u olas grandes.

Por este motivo, es habitual que al poner un pie en la arena una de las primeras cosas que se hagan sea ver de qué color es la bandera que ondea cerca del puesto del socorrista. Desde pequeños nos han indicado que el color verde te indica que puedes bañarte sin problemas y el rojo te lo prohíbe meterte en el mar por existir un grave riesgo para la salud e integridad del bañista. Además, también existe otra opción, y es que sea amarilla.

Hasta ahora siempre nos habían indicado que en este caso lo que quería decir es que las personas podían meterse en el mar pero con precaución, debido a que puede existir la posibilidad de que haya algún peligro. Sin embargo, parece que esto no es del todo correcto y por este motivo la Guardia Civil no ha dudado en compartir un 'tweet' en el que ha aclarado qué quiere decir exactamente esta bandera.

"La bandera amarilla significa 'prohibido el baño donde el bañista no toque fondo con la cabeza fuera'", han indicado a través de sus redes sociales. Un mensaje que ha dejado a muchos usuarios sorprendidos, asegurando que no sabían que con ella se hacía este tipo de prohibición. Por tanto, si al ver la bandera con este color decides meterte, debes saber que es aconsejable que no te vayas demasiado lejos de la orilla, manteniendo siempre la cabeza fuera del agua.