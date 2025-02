Veinte años de la ley contra la violencia machista, la norma que marcó la lucha contra una lacra aún presente

Hace veinte años, una larga ovación y el voto unánime del Congreso daban luz verde a una ley que llegaba para impulsar un cambio social sin precedentes. Era la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de Género, conocida como VioGén, impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En la bancada lo celebraron mujeres que llevaban años dejándose la piel en las calles en un momento social en que el maltrato quedaba en la intimidad del hogar.

Ese altavoz de denuncia social comenzó con Ana Orantes, asesinada después por su exmarido, una víctima que ha sido recordada este lunes en el acto de homenaje: "Ni siquiera éramos víctimas", ha relatado su hija, Raquel Orantes, quien ha recordado que el reconocimiento vino después, gracias a la ley.

Esta norma, pionera entonces a nivel europeo y mundial, marcó un antes y un después en la gestión de la violencia machista, que comenzaba a visibilizar un problema estructural. Además, ley trajo consigo la denominación de violencia de género y una serie de medidas para combatir y visibilizar el maltrato que las mujeres sufrían, además de otorgar a las víctimas recursos de ayuda y defensa: los juzgados de violencia de genero, las casas de acogida, o los centros de mujeres, entre otros. El sistema VioGén está basado en tres pilares: prevención, protección y recuperación de la víctima, y persecución del agresor.

Unidad ante una lucha que sigue

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, la ministra de Igualdad Ana Redondo y la exvicepresidenta y presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, han coincidido en reclamar este lunes unanimidad contra la violencia de género y la renovación de los acuerdos en esta materia durante su participación en el acto por el vigésimo aniversario, que ha tenido lugar en el Museo Reina Sofía.

Un acto clausurado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha pedido evitar que la "mala praxis" judicial o la "falta de empatía" haga a las mujeres víctimas de violencia machista replantearse si deben o no denunciar las agresiones sufridas. "Hay interrogatorios que no despejan dudas, las aumentan, que no mitigan el dolor, lo hacen más profundo. No permitamos que una mala praxis o la falta de empatía lleven a una sola mujer a preguntarse si merece la pena la denuncia", ha aseverado Sánchez.

Mayor sensibilización y más denuncias

Los resultados de esta ley han tenido un efecto continuo, pero lento. Un año después de su entrada en vigor, la cifra de mujeres asesinadas cayó, iniciando una tendencia a la baja pero con años de repunte. De 72 asesinadas en 2004, hemos bajado hasta las 48 en 2024. La lacra sigue presente, y justo este lunes, cuando se ha llevado el acto de celebración del vigésimo aniversario de la ley, conocíamos un nuevo presunto asesinato machista en Benalmádena (Málaga), en el que un hombre ha acabado con la vida de su mujer, de 48 años para después prender fuego a la casa.

El presunto asesino ha sido detenido y trasladado a dependencias policiales. De confirmarse la naturaleza machista de este crimen, sería la segunda mujer muerta a manos de su pareja o expareja en lo que va de año en España y la número 1295 desde que comenzaron a contabilizarse los datos en 2003. La mujer había entrado en el sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Viogén) hace un mes por una denuncia de oficio, pero no tenía medidas de protección porque el caso está inactivo.

Pero las cifras, aunque duras, son incontestables. Un aumento de la sensibilización, así como el número de denuncias, y de las órdenes de protección, dejan sin duda la idea de los beneficios de una ley que nos protege y nos hace mejores. El número de denuncias ha pasado de 126.293 en 2007 a 199.282 en 2023, y el de órdenes de protección, también en el mismo periodo, pasó de 27.967 a 35.551, un 27% más.

016, el teléfono de ayuda a las víctimas

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016; y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062); y, en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.