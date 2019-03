Los vecinos de Villar de Cañas se quejan del retraso del Gobierno en la obra del cementerio nuclear

LLEVAN TRES AÑOS ESPERANDO EL INICIO DE LAS OBRAS

Han pasado ya tres años desde que el Gobierno decidiera construir un cementerio nuclear en Villar de Cañas en Cuenca, pero aún no ha comenzado la obra. Entre los vecinos empiezan a surgir dudas, y los grupos ecologistas afirman que aún no existen los permisos para construirlo. Enresa, la empresa encargada, afirma que todo está en plazo y no hay retrasos.