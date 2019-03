Los vecinos de la 'Corrala utopía' seguirán acampados frente al Ayuntamiento de Sevilla

Manuela tiene 67 años y llevaba dos años en la 'Corrala utopía' junto a su hija y a su nieto, a ella y al resto de familias, la Junta les ha ofrecido seis viviendas sociales, pero para ellos no es suficiente. Quieren una solución para todos y definitiva, por eso las 22 familias desalojadas no se rinden.

Los niños y algunos afortunados han pasado la noche con amigos y familiares, pero el resto de momento no tiene a donde ir. La Junta pide ahora que el Ayuntamiento haga los mismo y ofrezca 16 viviendas restantes. "Espero que con la misma urgencia esperemos que el Ayuntamiento haga lo mismo" dice Jose Antonio García Cebrían, viceconsejero de vivienda.

Pero el consistorio dice que hay lista de espera y no se la pueden saltar. El defensor del pueblo andaluz no da crédito a lo sucedido, dice que 'Ibercaja', la propietaria del inmueble, se había comprometido a realojar a las familias. Mientras frente al Ayuntamiento se preparan para pasar la segunda noche al raso y no piensan moverse.