Los vecinos del barrio de Torreblanca (Sevilla) denuncian más de 30 cortes de luz en los últimos 10 días

Sin luz y sin soluciones a la vista. Así están los vecinos del barrio sevillano de Torreblanca desde hace diez días. Concretamente, se han producido más de 30 cortes de electricidad en una semana y media. Pero esta situación no es nueva, ya que el suministro eléctrico lleva años dando problemas en la zona.

La empresa suministradora achaca estos cortes al alto consumo eléctrico que tienen las plantaciones de marihuana de la zona. Sin embargo, los vecinos no están conformes con estas explicaciones y denuncian la falta de mantenimiento de la infraestructura. "Si fuese por la marihuana, la luz se iría en todas las casas, y no en unas sí y en otras no", asegura Ángel, vecino de Torreblanca.

El caso de este vecino es particularmente grave, ya que no solo ha visto cómo los cortes de luz ha causado daños en su vivienda, sino que necesita la electricidad para mantener en funcionamiento el desfibrilador que mantiene estables sus constantes vitales.

"Yo me estoy jugando la vida, literalmente", explica Ángel, que tras cinco paradas cardiacas vive con el temor de que su desfibrilador no responda cuando lo necesite por la falta de luz.

Además de los cortes, los vecinos denuncian que la entrega de potencia es irregular, provocando picos de tensión que han dado pie en varias ocasiones a cortocircuitos en sus electrodomésticos. Por eso, una buena parte de los residentes de Torreblanca ha decidido presentar una reclamación conjunta ante la compañía eléctrica.