Un enfermero argentino ha sido brutalmente golpeado por sus vecinos por haber sido paciente de Covid. Los agresores incluso llegaron a quemarle la casa para forzar que se mudara y evitar más contagios.

Daniel Porro ha afirmado que sus vecinos de la localidad argentina de Neuquén quieren echarle del lugar por haber padecido la Covid tras haberse contagiado en su propio trabajo.

Las agresiones verbales pasaron a ser físicas, y todo a pesar de que el sanitario cumplió con el confinamiento y ha dado negativo hasta en dos ocasiones. Sus vecinos incluso le amenazaron con robarle el coche y poco después cumplieron sus amenazas.

"Me golpearon por todos lados entre varias personas y todavía no me recupero. Perdí el conocimiento y quedé en el hospital", ha afirmado el enfermero en una entrevista a 'LM Neuquén', donde ha explicado que ese mismo día, cuando llegó al hospital, sus vecinos prendieron fuego a su casa y le robaron su vehículo, posteriormente recuperado por la Policía.

Porro ha denunciado los hechos y ha recriminado ante los medios de país la discriminación que sufren algunos sanitarios por el desconocimiento al virus. Así lo ha afirmado el enfermero en sus redes sociales, donde ha asegurado que "el virus llevará a algunos, lamentablemente lo sabemos, pero la ignorancia de la sociedad nos va a llevar a todos".