Varios jóvenes han denunciado que un grupo de policías les agredió "sin motivo aparente" antes de la manifestación del pasado sábado en Madrid en apoyo al rapero Pablo Hasél.

Relatan que salían de un concierto cuando fueron abordados por los agentes, que inmovilizaron a un joven, poniéndole incluso la rodilla encima, y tumbaron a una chica de un empujón, como se observa en el vídeo grabado por una de las personas presentes.

Los hechos ocurrieron en la calle Atocha, dos horas antes de la manifestación contra la encarcelación del rapero, según explican. Tres de estos jóvenes aseguran que han presentado denuncias contra la Policía Nacional.

"Sin motivo aparente, me pisaron el cuello, la espalda, me propinaron porrazos por todas partes y procedieron a esposarme. Aún esposado, me mantuvieron varios minutos con la rodilla presionándome el pecho", relata uno de los denunciantes.

Ello a pesar de que, según explican, ni siquiera iban a la protesta, sino que salían de un concierto. Fue entonces cuando les pararon para identificarles y ellos pidieron explicaciones a los agentes.

Un testigo relata como a uno de los chicos "le zarandearon, le tiraron al suelo y le pusieron la rodilla en el cuello. A las chicas que intentaron mediar para que relajasen un poco la situación los agentes, les contestaron a una con porrazos, a la otra con un empujón al suelo".

"Se pusieron súper violentos", afirma otra de las jóvenes, que afirma que los policías tiraron a un chico contra el suelo y "le pisaron la cabeza", mientras que "a dos compañeras les pegaron", sufriendo una de ellas una "rotura de muñeca" mientras que "otra no puede ni andar". Y ello, sin "ningún detonante", asegura.

El joven reducido fue detenido y puesto en libertad horas después. Desde Delegación del Gobierno, no obstante, afirman que la actuación fue ajustada y proporcionada y que no se ha abierto ninguna investigación.