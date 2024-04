Dos hombres de 44 y 46 años han sido detenidos como presuntos autores del homicidio de Rosa en Rafelcofer, Valencia, una profesora recién jubilada de 65 años que apareció muerta a cuchilladas en su salón. Uno de los detenidos contaba este mismo lunes a laSexta que la Guarda Civil le estaba investigando e incriminaba a su amigo, con quien estuvo consumiendo drogas la misma noche del crimen y quien le manifestó que "quería matar a alguien".

"Quien hizo el suceso era amigo mío", aseguraba en la puerta de su casa, describiendo a su amigo como politoxicómano y peligroso. "Tenía en la cabeza que quería matar a alguien", confiesa, a la vez que aporta detalles sospechososo que no le fueron solicitados.

"Me pidió un chándal mío, no sé por qué. No tengo ninguno limpio", afirmó. La Guardia Civil encontró ese chándal manchado de sangre. Según Rubén, porque se autolesionó en un ataque de locura: "Lo limpio con mi pantalón de chándal y digo 'pero qué haces tío, por qué te cortas, mira cómo has puesto la casa'".

La Guardia Civil le ha detenido junto al amigo del que tanto detalle daba como presuntos autores del homicidio de Rosa. Se desconoce móvil del asesinato, pero uno de los acusados era su vecino de la puerta de enfrente. El grupo de Homicidios está registrando el domicilio del otro detenido en busca de más pruebas.