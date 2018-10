Uno de los ciclistas agredidos a martillazos por un camionero reconoce que se encaró con el conductor pero niega que le agrediese: "Yo no le pegué"

Ángel Iglesias ha desmentido lo contado por el caminionero en una nota de voz en la que acusa al ciclista de haberlo agredido, aunque sí reconoce que se encaró con el conductor.

El ciclista se muerde la lengua para hablar del agresor. "No sé si no tiene sentimientos o qué", ha declarado, a lo que ha añadido: "Lo que no entiendo es por qué pegó a mi compañero".

Las autoridades investigan al conductor de un camión, proveedor de madera de la empresa Ence, que ha agredido con un martillo a dos ciclistas en Pontevedra tras mantener con ellos una discusión relacionada con un incidente de tráfico.

