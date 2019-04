Una lucha de 40 años motivo de Orgullo: los principales cambios que ha logrado el colectivo LGTBI en España

Las principales arterias de la capital de Madrid completamente colapsadas por el Orgullo LGTBI. Miles de personas reivindican en la capital los derechos del colectivo, una acción que comenzó hace 40 años de una forma muy diferente. El principal cambio, dicen, es la pérdida del miedo a expresarse libremente.

La libertad que todos los testimonios comparten se vive en el Orgullo estatal de Madrid, que, acompañado de diversión y alegría, no olvida que este año lucha por la visibilización de las personas transexuales: "Reforzamos la T para construir una realidad efectiva". Y, aunque la Organización Mundial de la Salud haya sacado la transexualidad de la lista de enfermedades, aseguran que aún queda mucho por lo que luchar.

"La visibilidad de las personas trans es importantísima porque llevamos décadas y es una cuestión de reparación histórica", ha manifestado Carla Antonelli, diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid. Todo el colectivo, según denuncian, continúa sufriendo discriminación, ya sea por su identidad o por su condición sexual.

Las lesbianas se muestran agradecidas por la decisión del Gobierno de recuperar el derecho a la reproducción asistida. "No es justo que las mujeres lesbianas no podamos tener hijos solo porque nuestra pareja no sea hombre", denuncian. Por ello, dicen que continuarán luchando y saliendo a las calles: hasta que consigan la visibilización y aceptación real de todo el colectivo.