Una joven publica un anuncio para trabajar de niñera y acaba siendo acosada sexualmente: "Te ofrecería dinero si me dejas chuparte"

A través de su cuenta de Twitter, Ly ha denunciado las propuestas sexuales que le han hecho vía WhatsApp después de que publicara dos anuncios buscando trabajo como cuidadora infantil o profesora particulares.

"Primero me llamó un hombre dándome unas condiciones realmente extrañas para cuidar de un niño. Tras mucho tiempo hablando con él le dije que no me interesaba, y colgué. A los cinco minutos llamó y tuve que amenazar con denunciarlo para que parara, decía que iba a seguir llamándome", explica.

Poco después, le ofrecieron insistentemente ser modelo para posar en bikini o topless, algo a la que ella contestó rotunda: "No me fío, adiós". El siguiente mensaje también pretendía que la joven fuera modelo: "Busco chica con la mejor imagen, estudio fotografía". Ella, de nuevo, rechaza la propuesta: "Lo siento, me da algo de miedo".

A continuación, le preguntaron si hacía masajes: "Sería un masaje normal y eso. Si quieres lo hablamos". Ella acabó bloqueando el número después de que le dijeran que podían hacerle una oferta.

Más adelante, le escribió una tal Marta directamente con una petición sexual: "Mi pareja y yo buscamos abrir la relación".

Luego llegó una nueva propuesta para que la joven fuera modelo: "Buenas, la sesión de fotos es el viernes, son 400 euros".

"Me pareces muy guapa, estoy buscando una chica para ser amigos especiales. Gratifico por cada cita, son unos 150 euros. Te ofrecería dinero si me dejas chuparte, soy gente seria", le dijo el siguiente hombre.

Después, directamente le propusieron hacer cine porno: "Trabajo para una productora de cine X y buscamos una chica como tú".

Un tal David le ofrece "1.000 euros por buena amistad por WhatsApp y sexo por teléfono" y un "chico joven" le dice que no busca niñera, sino "otra cosa" y que "podría pagar 800 o 900 euros por fin de semana".

Ly ha denunciado esta multitud de propuestas sexuales y lamenta no haber recibido ninguna oferta para trabajar de niñera o de profesora particular: "No os creáis que ha venido gente interesada en lo que buscaba, por supuesto eso no ha pasado. Esas han sido las únicas personas que me han hablado".