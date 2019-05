La aplaudida reprimenda de una policía a una mujer por maltratar a su perro

Patricia Muñoz es una agente de la Policía de Argentina. Mientras patrullaba por la localidad de San Francisco, en Buenos Aires, se encontró con una situación de maltrato animal que no pudo dejar pasar. Una mujer tenía a su perro atado, en pésimas condiciones y sin comida.

Es entonces cuando, tal y cómo se aprecia en el vídeo, Muñoz comienza a increpar a la mujer por las condiciones en las que tiene al animal: "Trata al animal como corresponde. Estamos casi en el 2020, no estamos en 1960 que se tenía a los animales atados y se morían de hambre", recrimina.

La agente le da una serie de consejos a la mujer: "Suéltalo, cuídalo, ponle un cordón con tu teléfono y si se pierde hay gente como nosotras que te llamara. Seguro que para el celular tienes pero para ir a castrarlo no", defiende la policía.

Ante la pasividad de la mujer, Patricia decide darle un ultimátum: "Voy a pedir una orden de allanamiento y voy a venir a sacarte el perro porque así no lo puedes tener. Si lo quieres tener vengo la semana que viene a ver si lo tienes suelto".

"No le hagas la vida tan de mierda al animal porque no pidió ser tu perro. Tú lo agarraste y tienes que ser responsable como con tus hijos", pide Muñoz. Que confiesa que ella tiene siete perros y que "muchas veces" ella no tiene para comer pero sus perros comen.

El desenlace de la historia lo ha publicado la propia Patricia en su Facebook:

Parece que tuvo final feliz: el perro fue rescatado y ahora está con otra familia que lo cuidará bien.