Un "error en el texto" retrasa la ampliación del permiso de paternidad

Uno de los decretos leyes pendientes es la ampliación del permiso de paternidad a ocho semanas.

Aunque el decreto se aprobó el viernes, aún no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado. El Gobierno lo atribuye a un "error en el texto, que no ha podido ser corregido a tiempo". Si no hay nuevos incidentes, se publicará en el BOE y el viernes entrará en vigor.

Este Real Decreto-Ley incluye la ampliación del permiso de paternidad hasta equipararlo al de maternidad en 2021.

A pesar del retraso en su entrada en vigor, este decreto ha recibido la luz verde y por tanto, el permiso por paternidad para funcionarios y trabajadores del sector se elevará gradualmente hasta 2021. Se prevé que en este año tanto la baja por maternidad y por paternidad tengan los mismos permisos, intransferibles y retribuidos de un total de 16 semanas.

Hasta ahora, el permiso de paternidad era de cinco semanas voluntarias y dos días obligatorios