Los últimos mineros de España convocan una huelga para buscar soluciones y dejar atrás el carbón

Luchan para no perder su puesto de trabajo

Los más de 400 trabajadores de Hunosa y sus subcontratas han convocado un parón en su actividad de 24 horas y una protesta a las puertas de la sede de la empresa en Oviedo. Reclaman soluciones para poder dejar atrás la minería del carbón sin perder sus puestos de trabajo. Por el momento, las negociaciones están bloqueadas y por este motivo han anunciado que seguirán movilizándose hasta lograr el acuerdo. En España quedan, aproximadamente, 450 mineros, de los cuales solo 200 bajan cada día a minas de carbón como la de San Nicolás.

Conscientes de que su profesión está en vías de extinción, habían planteado varios proyectos a la empresa y habían logrado un principio de acuerdo. Sin embargo, en el último momento se ha bloqueado. "Salimos de una mesa de negociación y encontramos a la vuelta de las asambleas que donde dije digo, digo Diego", ha afirmado José Luis Alperi, secretario de SOMA-FITAG-UGT. "Supone la nula intención del SEPI de garantizar un futuro para la compañía", ha incidido Damián Manzano, secretario general de CCOO Industria Asturias.

"La mina la llevamos por dentro, es lo que vivimos, en lo que quisimos trabajar, en lo que estamos trabajando y por lo que vamos a luchar", ha afirmado uno de los manifestantes. Otro, por su parte, ha destacado el factor familiar que vincula a este sector: "Abuelos, padres, hermanos, y a mí también me tocó entrar en esto". Aunque el ambiente reinante es de incertidumbre: "Que cierre esto y me vea con cincuenta y pico años en la calle", ha incidido otro trabajador. Por este motivo, no piensan rendirse.