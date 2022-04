Repasando el vídeo de cómo fue la declaración de Óscar, el amigo de Esther y ahora mismo el principal sospechoso de su muerte y desaparición, es evidente que no se le ve nervioso ni preocupado. No duda en ningún momento, repite una y otra vez su misma versión e incluso intenta implicar a otras personas.

A Óscar no le pareció raro que Esther le dijera que se iba a casa de Carolo. "Si porqué yo se que con él queda más a menudo y va a su casa. No puedo confirmar si tenían algún tipo de relación. Entonces claro, a mí raro no me pareció", dijo en su declaración.

Según relató ante la jueza, a él le habían contado en La Mañana que Esther y su amigo Carolo eran pareja: "Yo nunca les he visto juntos ni haciendo nada ni besarse ni nada".

Además, señala en que ella le insistió para bajarse del coche. "De hecho me llamó rancio y se enfadó conmigo", apunta en esa declaración, a la que ha tenido acceso laSexta íntegramente y en la que Óscar se dedica gran parte del tiempo a negarlo todo y en la que es incapaz de explicar porqué la tecnología dice una cosa y él otra.

"Ya le digo que cuando llegué, metí el coche, me fumé un cigarro y me fui a la cama", insiste, sin cambiar una coma su versión. Aunque hay momentos, cuando le pregunta el abogado de Esther, en los que tartamudea antes de explicarse.

Dice que él "no solía quedar" con Esther y que no se preocupó demasiado al saber que ella no había vuelto a casa: "Tampoco le di más importancia porque pensé que estaría con alguien, porque solía hacerlo. Solía irse por ahí". Hoy en un comunicado Óscar, en libertad, pide que se apele a la presunción de inocencia y denuncia acoso mediático.