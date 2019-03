Se acabaron los radares camuflados en las inmediaciones de las carreteras, ahora la DGT quieren que sean visibles y que todo el mundo sepan dónde están. Para ello publicarán su ubicación en la página web de tráfico. Dicen que, de esta forma, lograrán disuadir a los conductores y que correrán menos en ciertos tramos que consideran peligrosos.



María Seguí, directora de la DGT, ha dicho que "de lo que se trata es de recordar que si estamos vigilados es porque tenemos la evidencia de que en ese tramo se corre más de lo que la ley permite".



Tráfico también ha anunciado los márgenes de error de los radares de velocidad. En carreteras de menos de 100 kilómetros por hora es de 7 kilómetros y en el resto tienen un 7% de margen de error. De tal forma, que en autovías y autopistas con límite de 120 el radar no salta hasta 131.



La asociación de víctimas de tráfico cree que es una forma camuflada de permitir que la velocidad máxima sean 131 kilómetros por hora y no cree que estas medidas sean las más acordes para frenar el repunte de muertos al volante que ha habido en lo que va de año.



Sara Carbajosa, portavoz de la 'Asociación de Víctimas de Accidentes de Tráfico', ha declarado que piden a los conductores "que no se basen en el margen de tolerancia, si pone 120 hay que ir a 120".