Imposible no estremecerse con el sufrimiento del pequeño australiano de nueve años. Entre lágrimas, Quaden pedía morir. Y no era la primera vez porque ha intentado suicidarse en varias ocasiones, la primera con solo seis años.

Nació con acondroplasia, un trastorno del crecimiento, y lleva años sufriendo acoso escolar por este motivo y por pertenecer a una minoría aborigen del país. Con las imágenes que aparecen en este vídeo, su madre ha querido crear conciencia: "Estamos perdiendo a demasiadas personas por discriminación, por racismo, por acoso...", ha denunciado Yarraka Bayles, madre de Quaden.

Y la respuesta ha sido abrumadora. En 24 horas, casi diez millones de visualizaciones y miles de mensajes de apoyo en las redes sociales. Su historia ha conmovido personalidades de todo el país, como Hugh Jackman que le ha mandado ese mensaje: "Quaden, eres más fuerte de lo que crees y tienes un amigo en mí".

También se ha dirigido con unas palabras de apoyo a Quaden el cómico estadounidense Brad Williams, que también tiene acondroplasia. "Esto me pone enfermo. He estado tratando de ponerme en contacto con esta familia. Si alguno de mis fans australianos conoce a esta familia, por favor, decidle a este chico maravilloso que me tiene a mí y a un ejército de amigos en todo el mundo que lo apoyan", ha afirmado Williams.

Y un mensaje en particular le ha devuelto la sonrisa, el de su equipo de rugby favorito. "Solo queremos asegurarnos de que estás bien", le han dicho. Quieren ayudarle a visibilizar su lucha contra el bullying y, por eso, liderará a los jugadores al campo en su próximo partido.