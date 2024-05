La red social TikTok estaría trabajando en un clon de su algoritmo de recomendación para sus 170 millones de usuarios de EEUU que podría resultar en una nueva versión que opere de forma independiente respecto a su padre chino y ser más aceptable para los legisladores estadounidenses que quieren prohibirlo, según han indicado a Reuters fuentes cercanas a estas labores

El trabajo de dividir el código fuente de TikTok a finales del pasado año pasado ya había anticipado un proyecto de ley para forzar la venta de las operaciones de la plataforma en EEUU y que comenzó a ganar fuerza en el Congreso este año, en concreto, en el mes de abril que fue cuando el proyecto de ley se promulgó.

Estas fuentes, que Reuters explica que hablan desde el anonimato porque no están autorizadas a hablar de forma pública sobre la aplicación, explican que una vez que el código se divida, podría sentar las bases para una desinversión de los activos de EEUU, aunque advierten de que no hay planes para hacerlo en la actualidad. Por su parte, TikTok se negó a hablar del asunto. Aunque la compañía ya había indicado con aterioridad que no tenía planes para hacerlo, por lo que el movimiento sería imposible.

De hecho, TikTok y su matriz china ByteDance demandaron en la corte federal de EEUU en el mayo, para así tratar de bloquear la ley que obliga a una venta o prohibición de la aplicación en enero. Ahora, una corte de apelaciones del país americano estableció este martes pasado un calendario rápido para considerar los desafíos legales ante la nueva ley que se contempla.

Líneas y líneas de código

En los últimos meses, cientos de ingenieros de ByteDance y la filial TikTok en EEUU y China recibieron la orden de comenzar a separar millones de líneas de código, cribando el algoritmo de la compañía que ofrece a los usuarios videos según sus gustos. De esta manera, la misión de los ingenieros es crear una base de código separada que sea independiente de los sistemas utilizados por la versión china de la plataforma, a la vez que elimina cualquier información que vincule a los usuarios chinos. Así lo han confirmado dos fuentes a la agencia de noticias mencionada.

No obstante, este plan ofrece una visión algo extraña sobre cómo podría darse una separación técnica de las operaciones de TikTok en EEUU, así como hasta qué punto TikTok abordará el riesgo político al que se enfrenta. El presidente de EEUU, Joe Biden, y otros partidarios de la ley argumentan que la plataforma da a Pekín acceso a multitud de datos. Una información que podría ser utilizada para espiar o influir en los usuarios de estadounidenses de la red social.

En un primer momento, ya se había informado que una venta de la aplicación con algoritmos es muy poco probable, puesto que el gobierno chino en 2020 añadió algoritmos de recomendación de contenido a su lista de control de exportaciones, requiriendo una cesión o venta del algoritmo de TikTok para pasar por sus procedimientos de licencia administrativa.

Es necesario recordar que el código fuente para el motor de recomendación de TikTok fue desarrollado de forma orginal por ingenieros de ByteDance en China, pero también personalizado para las operaciones en los diversos mercados globales donde se encuentra la plataforma, incluidos los EEUU. De hecho, esta cuestión gana importancia si se tiene en cuenta que la empresa matriz ha atribuido la popularidad de su plataforma a la efectividad de su motor de recomendaciones.

"Trabajo sucio"

La complejidad de la tarea, que las fuentes describen como "trabajo sucio", hace que su resultado se haga esparar más de un año. Un tiempo en el que la propietaria de la red social que podrían utilizar en su lucha contra la ley estadounidense en los tribunales por motivos de la Primera Enmienda, en la que se garantiza que el Congreso no puede crear ninguna ley que establezca una religión oficial o prohibir el libre ejercicio de una religión en particular.

Hace un tiempo creó un plan llamado Proyecto Texas que buscaba aislar los datos de los usuarios de EEUU, pero que sin embargo no convenció a los reguladores y legisladores estadounidenses. Ante ello, la compañía está tratando de intensificar sus esfuerzos para demostrar que sus operaciones en el país norteamericano son independientes a su propietario chino.

Eso sí, el cumplimiento y los problemas legales relacionados con la determinación de qué partes del código se pueden transferir a TikTok están complicando el trabajo, puesto que cada línea de código tiene que ser revisada para determinar si puede entrar en la base de código separada, según han explicado fuentes cercanas a estas labores.

Una vez las tareas completadas, TikTok EEUU se ejecutará y mantendrá su algoritmo de recomendación independiente de las aplicaciones TikTok en otras regiones y su versión china Douyin. Algo que lo aislaría del enorme poder de desarrollo de ingeniería de su empresa matriz en Pekin. Además, la administración de TikTok es consciente del riesgo de que su filial americana no pueda ofrecer el mismo nivel de rendimiento que el existente porque depende en gran medida de los ingenieros de ByteDance en China para actualizar y mantener la base de código con el fin de maximizar la participación del usuario.