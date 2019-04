Tiene antecedentes por tráfico de drogas y está casado: así es 'El Chicle', el sospechoso de la desaparición de Diana Quer

El vecino de Boiro (A Coruña) investigado por el intento de secuestro de una joven y del que se recaban pruebas por si tiene relación con la desaparición de Diana Quer, fue detenido en presencia de su mujer, que también fue arrestada por encubrimiento. El hombre, español, entre 35 y 45 años tiene antecedentes por agresión sexual y maltrato en el ámbito familiar.

Además, se sabe que tiene antecedentes por tráfico de drogas y está casado. Además, según apuntan algunos medios, también tendría antecedentes por agresión sexual. Además, el sospechoso ya estuvo en el radar de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) por la desaparición de la joven madrileña Diana Quer en agosto de 2016.

Fue uno de los primeros interrogados tras la desaparición de Diana el 22 de agosto de 2016. Desde el principio no cuadró su declaración a los agentes y le mantuvieron en la lista de investigados. Ahora su detención ha permitido por primera vez a los agentes registrar su casa. El hombre es residente del municipio coruñés de Boiro, que es definida por la Guardia Civil como una zona "sensible" para la investigación. Esta localidad es vecina de A Pobra do Caramiñal, donde se perdió el rastro de la joven.

La nueva denuncia fue presentada el martes 26 de diciembre por una joven que alertó de que un hombre le intentó robar el móvil intimidándole con un cuchillo. El arresto se practicó por tentativa de secuestro, ya que quiso introducirla en el maletero de un vehículo. La Policía Judicial de la Guardia Civil de A Coruña se encarga de la investigación con el apoyo de agentes desplazados desde Madrid, que llevan la investigación de la desaparición de la joven madrileña en A Pobra. Esta mañana se ha llevado a cabo el registro de su vivienda.

Fuentes próximas a la investigación han ratificado que agentes de la UCO desplazados desde Madrid han acudido a Galicia para profundizar en las líneas de investigación ya abiertas en relación a la desaparición el 22 de agosto de Diana Quer. Al respecto, las fuentes consultadas han puntualizado que la investigación se encuentra en la fase prematura para determinar si hay relación entre el caso de Boiro y el de la joven madrileña desaparecida en A Pobra.