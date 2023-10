Una fachada repleta de cristales rotos, de cascotes en las aceras y árboles quemados. Es la estampa que se han encontrado los estudiantes que viven en el colegio mayor Nuestra Señora de África de Madrid cuando han entrado a recoger sus pertenencias.

Este es uno de los edificios más afectados por las llamas que se generaron una deflagración de gas en Ciudad Universitaria. De momento, según fuentes del centro, seguirá cerrado. "Vengo a recoger un poco de ropa porque ayer pude coger lo justo", nos cuenta a laSexta una de sus usuarias.

En los vídeos realizados por los propios universitarios de su interior, se muestran ventanas destrozadas (más de 50), pasillos llenos de ceniza y pantallas de ordenador quemadas. Incluso también se ven derretidas mesas y sillas.

Los 160 colegiales que fueron desalojados tuvieron que salir de allí corriendo. También fueron desalojadas algunas facultades y otro colegio mayor. Muchos de estos estudiantes vivieron momentos de tensión: "Yo estaba temblando... Justo salía de clase y me empezaron a enviar fotos y no daba crédito", asegura una de las estudiantes que vive ahí. "Me asomé a la ventana, vi el fuego, saltó la alarma y con lo que tenía en la silla me fui corriendo", destaca otra universitaria.

Los colegiales todavía no saben cuándo volverán a este colegio mayor. Fuentes de la Escuela de Organización Industrial (EOI), de la que depende este colegio mayor, destacan que primero se tienen que restablecer los suministros y reparar las ventanas y los cuartos más afectados. Los estudiantes, precisan, volverán de forma paulatina.

"A nosotros nos reubicaron en otros colegios mayores y hay otros colegiales que se han ido a pisos de compañeros", dice otro de estos estudiantes afectados. La EOI ha solicitado que sus estudiantes queden exentos estos días de hacer exámenes. Fuentes de la investigación manifiestan que se investiga si una avería eléctrica generó la explosión en la red de gas.