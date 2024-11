El testimonio de Loreto Ochando contra los bulos en la DANA: "Es mentira que la Cruz Roja no haya estado"

Loreto Ochando ha pasado por laSexta para hablar de la manifestación en Valencia de los afectados por la DANA para protestar contra la gestión de la Generalitat y pedir la dimisión del president, Carlos Mazón.

La periodista también aprovechó su intervención para cargar contra todos aquellos que aprovecharon la situación para difundir bulos: "La gente de la zona cero estuvo prácticamente incomunicada una semana, diez días, porque la telefonía iba y venía y no había internet. La información llegaba a cuenta gotas y la extrema derecha se aprovechó de ello para que los bulos calaran como una gota malaya".

"Pongo el ejemplo de los camiones marroquíes, que mi madre me envió el vídeo y me dijo 'metedlo, metedlo, que vean que es mentira'. Lo de los bulos racistas es algo que me hierve la sangre. Esa gente vino de Marruecos a ayudar. Es mentira que la Cruz Roja no haya estado. Yo la primera mañana vi que la Cruz Roja estaba atendiendo gente. Lo de jugar con el dolor de las víctimas, diciendo que había miles de cadáveres, no quiero decir un insulto...", ha concluido.