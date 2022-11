Carmen Merino, la acusada de decapitar a su pareja en Castro Urdiales y cuyo cráneo apareció en una caja que ella misma había entregado a una amiga en 2019, ha respondido a las preguntas de su abogado durante la segunda sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Cantabria.

Con muchos nervios y entre llantos, ha asegurado que la noche que se destapó el crimen su amiga, a la que había entregado una caja semanas atrás -según ella con "juguetes sexuales"-, la llamó pasadas las 00:00 horas: "Era Mari Carmen que me gritaba, no entendía lo que me decía".

"Al llegar a su casa estaban las dos hermanas en el balcón y me dijo: 'hasta que no venga la Guardia Civil no te dejamos subir'. Aluciné, porque no sabía de qué iba el tema. Al llegar la Guardia Civil me dijo 'tengo un regalo para ti arriba'", ha asegurado a las preguntas de su abogado.

Fue en ese momento, cuando subía a la casa por el ascensor, cuando su amiga -según su versión- le dijo lo que acababa de descubrir: "Tengo la cabeza de tu marido metida en una bolsa de plástico". "Yo no sé si me morí o no me morí o qué fue lo que pasó. Para mí todo lo que pasó después es como que lo he soñado", ha dicho.

Es entonces cuando los agentes le preguntaron si ella le había entregado una bolsa a su amiga, a lo que ella respondió que sí. "Mari Carmen me decía que olía mal y que abrió el paquete porque olía mal, y que conforme lo fue abriendo olía mal", ha explicado.

