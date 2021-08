Decenas de personas se lanzan a la carrera sobre la arena para coger sitio en la playa. Es la sorprendente imagen grabada a primera hora de la mañana en Oropesa del Mar, en Castellón, y recogida por el 'Periódico Mediterráneo', que muestra cómo los bañistas, pertrechados con hamacas, sombrillas y neveras, compiten por un hacerse con un hueco en primera línea.

"Hay que correr, porque si no corres no encuentras primera línea", afirma una usuaria de la playa. Un joven, por su parte, apunta que "a las 09:00 ya no hay sitio", mientras otro bañista se queja de que "se cogen siempre la primera línea, son los mismos de siempre".

Y es que la práctica de clavar la sombrilla e irse es habitual allí, tanto por parte de locales como de visitantes. Una usuaria denunciaba a través de Twitter que, tan solo minutos después de la estampida, la inmensa mayoría de sillas y sombrillas se encuentran ya vacías. Otro internauta reprochaba que la plata parece más "una exposición de una tienda de hamacas y sombrillas".

No son los únicos que se quejan de esta situación. "Se quedan todas las sombrillas vacías llenas de sillas, y nadie aquí", lamenta un usuario de la playa. "Hay veces que a las 12 todavía son sillas vacías", "ahora baja uno y no puede ocupar ese sitio", reprochan otros bañistas.

Desde el Ayuntamiento avisan de que habrá multas por esta práctica: "Están calculadas multas de hasta 300 euros, además de requisar todo lo que encontremos, entendemos que abandonado", ha indicado la alcaldesa de Oropesa, Araceli de Moya.