Sujetadores en un instituto contra la violencia machista: "Tiene que ser algo más notable, están matando mujeres"

Sujetadores colgados del techo para denunciar la violencia contra la mujer. "Esto son sujetadores y colgamos estos carteles que son cada asesinada, el nombre y su edad. Y colgamos un cartelito en cada sujetador que implica todas las asesinadas que han habido a lo largo del año 2016", comenta Laura Roldán, Alumna del IES Antonio López.

Es el Instituto Antonio López en Getafe, Madrid. Su escuela de arte ha puesto en marcha esta iniciativa para hacer visible algo que asesina cada día. "Es un hecho que se tiene muy aislado y tiene que ser mucho más notable de quienes están matando", añade Laura.

Y no es una exageración, no es algo que ocurra lejos.Un discurso interiorizado desde pequeñas que permanece latente en nuestra sociedad y que muchas ni identificamos. "Luego referente a las profesoras como ellos a veces se ponen en plan pues no lo hago porque no me da la gana. Ese comportamiento de el hombre valiente y fuerte", asegura Paula Álvarez, Alumna IES Antonio López.

Porque la violencia machista no es solo cosa de niñas, ellos también la sufren. Los canones son igual de exigentes para ambos. "En el momento en el que intentas expresar algun sentimiento fuera de lo típico de 'me gusta el fútbol' ya se te critica estilo: No tienes huevos", comenta Javier Chamizo, otro alumno.

Porque eso no mata, pero puede ser la primera semilla. "Si vas tranquila por la calle andando como una ciudadana normal no tienen por qué citarte ni piropearte ni nada", añade una alumna. Más de 866 mujeres han sido asesinadas en la última década. Una falsa idea de superioridad capaz de llevarse todo lo que pilla por delante.