Se suicida Isaac Kappy, actor de 'Thor' y 'Breaking Bad'

A sus 42 años el actor Isaac Kappy se ha suicidado en Transwestern, Arizona, tirándose por un puente, según ha recogido 'TMZ'.

En los últimos meses había estado envuelto en fuertes polémicas. Había sido acusado de pedofilia contra el actor Seth Green y de haber estrangulado en una fiesta a Paris Jackson, hija del cantante Michael Jackson.

Un día antes de su muerte, Kappy había publicado en su Intagram la captura de un texto escrito por él en el que se definía como una "persona bastante mala" y pedía disculpas a quienes confiaron en él y a dios por haberle fallado.

"No he sido un buen tipo. De hecho, he sido un tipo bastante malo toda mi vida. He vendido drogas. Tengo atrasos en los impuestos. Tengo deudas. He abusado de mi cuerpo con cigarrillos, drogas y alcohol. He sido abusivo con las personas que me amaban, incluyendo a mi familia", explica en el texto.

Según apunta el diario, varios testigos intentaron impedir sin éxito que se tirase. Una vez en el suelo un coche lo atropelló. Las autoridades estatales dieron por cerrada la investigación, tras confirmar que se trató de un suicidio.

Isaac Kappy había aparecido en un capítulo de la serie 'Breaking Bad', obtuvo un papel secundario en 'Thor' y también formó parte de 'Fanboys' y 'Terminator Salvation'.