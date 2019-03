Con la subida de temperaturas vuelve el combate del verano: ¿playas del norte o del sur?

La playa es el destino favorito para pasar el verano, pero con casi 8.000 kilómetros de costa en el país ¿A dónde vamos? ¿Al norte o al sur?. Este combate del verano se libra entre olas. Los que se van al Mediterráneo dicen que lo hacen por la temperatura del agua y el calor garantizado.

Pero los turistas del norte defienden la frescura de su mar: "El agua está bastante más fría pero refresca", asegura una bañista. "A mí el sopicaldo no me gusta", defiende otra. El océano Atlántico no sólo ofrece agua refrescante, también tranquilidad en la arena.

Aunque no a todos les gusta eso de estar solos en el agua: "Es el clima, hay mucha más marcha", asegura una mujer. Marcha la que le dan a los fogones de las paellas en el Levante. Judías no, pero de marisco y pescado en el Cantábrico, saben un rato. Nosotros preferimos no mojarnos. Elija usted su playa favorita. Tenemos casi 700 con bandera azul.