Sergio Morate fue detenido en 2010 por guardar pornografía infantil

Sergio Morate, el presunto asesino del crimen de Cuenca, guardaba archivos con pornografía infantil en su ordenador. Según 'ABC', por eso fue detenido en 2010. Fue acusado de corrupción de menores y delito contra la integridad sexual, pero en este arresto, no hubo condena.

No es el único antecedente de Morate. Ya pisó la cárcel por primera vez en el año 2008. Le habían condenado a cuatro años de los que, finalmente, sólo pasó 18 meses entre rejas. Fue acusado de detención ilegal, amenazas y malos tratos a su exnovia. La condena no fue mayor porque no se aplicó el agravante de delito sexual.

Ahora, Morate, podría enfrentarse a una condena mayor. El pasado día 13 fue detenido en Rumanía después de siete días desaparecido. Llegó allí en un seat ibiza verde, ahora, custodiado por las autoridades rumanas. Se le acusa de asesinar a Marina y Laura, de 26 y 24 años respectivamente. Sus cuerpos fueron encontrados en una zanja en el nacimiento del río Huécar, enterrados en cal viva.

Marina, exnovia de Sergio Morate, habría contraído matrimonio dos meses antes de su muerte, lo que podría haber causado los celos del presunto asesino. Sergio Morate sigue detenido en Rumanía. El lunes a las 8 se celebrará la vista sobre su entrega a España.

El juez será el que decida su futuro, pero Morate podría negarse a volver a nuestro país. De ser así, su abogado, recurriría la decisión judicial y sería el tribunal superior quien ratificaría la extradición. Mientras, la investigación, continúa su curso.