La ministra de Sanidad, Mónica García, ha confirmado que su departamento trabaja para comenzar a financiar gafas y lentillas a partir de 2025, a fin de que "no sean un elemento disruptivo para las familias que no se lo pueden permitir". "Estamos trabajando para que así sea. Queremos que las gafas formen parte de la cartera de servicios", ha señalado, en declaraciones a la prensa este lunes durante el 'I Foro de Salud Pública. Una Sanidad a futuro'.

"Queremos que tanto las gafas como las lentillas no sean un elemento disruptivo para aquellas familias que no se lo pueden permitir o que les supone un gasto accesorio y que hace que los más vulnerables y que las personas que no tengan acceso vean mermadas sus capacidades de tener una mejor salud visual", ha indicado la titular de Sanidad.

"Creo que esto es una cosa en la que estamos de acuerdo desde el punto de vista social y, sobre todo, desde el punto de vista político, porque no puede ser que el Sistema Nacional de Salud llegue solamente hasta aquí, que la salud bucodental no esté incluida y la salud visual no esté incluida", ha reivindicado. "Así que vamos a trabajar firmemente para que sea una realidad en el 2025", ha concluido.

A este respecto, el acuerdo de gobierno alcanzado entre PSOE y Sumar ya recogía, en su apartado dedicado a la sanidad pública, la propuesta de "un programa específico de ayuda directa para la compra de gafas y lentillas a menores de 18 años para familias con menos recursos".